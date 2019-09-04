قائمة أفضل وأسوأ مدن العالم للعيش والإقامة في 2019.. تعرف عليها

للعام الثاني على التوالي، صُنفت العاصمة النمساوية "فيينا" كأفضل مدينة للعيش والإقامة في العالم لعام 2019، وذلك وفقًا لمؤشر المعيشة السنوي العالمي، الذي تعده "Economist Intelligence Unit" أو "وحدة الاستخبارات الاقتصادية"، التابعة لمجلة "The Economist" الأسبوعية البريطانية.





وحلت في المركز الثاني مدينة "ملبورن" الأسترالية، والتي كانت قد تصدرت قائمة أفضل المدن للعيش لمدة سبع سنوات، قبل أن تتفوق عليها "فيينا" العام الماضي، وجاءت مدينة "سيدني" الأسترالية في المركز الثالث، تليها مدينة "أوساكا" اليابانية، ثم مدينة "كالجاري" الكندية.





وبالرغم من سيطرة أستراليا وكندا واليابان على المراكز العشرة الأولى، إلا أن أداء أوربا كان جيدًا بشكل عام، حيث جاءت 8 مدن تقع في شمال أوربا ضمن أفضل 20 مدينة للعيش والإقامة في العالم؛ وجاءت مدينة "لندن" في المركز الـ48، في حين كان ترتيب مدينة "نيويورك" الأمريكية في المركز الـ58.





وفي المقابل، فقد صُنفت العاصمة السورية "دمشق" باعتبارها أقل مدينة مُلاءمة للعيش والإقامة في العالم، تلتها مدينة "لاجوس" النيجيرية.





وبالنسبة لقائمة أفضل 10 مدن في العالم للعيش والإقامة في عام 2019 فهي كالتالي:

1. فيينا، النمسا

2. ملبورن، أستراليا

3. سيدني، أستراليا

4. أوساكا، اليابان

5. كالجاري، كندا

6. فانكوفر، كندا

7. تورونتو، كندا

8. طوكيو، اليابان

9. كوبنهاجن، الدنمارك

10. أديلايد، أستراليا





أما قائمة المدن الأقل مُلاءمة للعيش في 2019، فهي كالتالي:

1. دمشق، سوريا

2. لاجوس، نيجيريا

3. دكا، بنجلاديش

4. طرابلس، ليبيا

5. كراتشي، باكستان

6. بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة

7. هاراري، زيمبابوي

8. دوالا، الكاميرون

9. الجزائر، الجزائر