صنعا دشمة من الرمال.. تفاصيل مصرع تاجري مخدرات بعد معركة مع العمليات الخاصة في الصف.. صور

كشفت تحقيقات نيابة الصف في مصرع تاجري مخدرات بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة فى جبل الصف أن المتهمين قاما بصنع "دشم" من أكياس الرمال لاتخاذها ساترًا في حال مُداهمة قوات الأمن لوكرهما.





وأشارت التحقيقات والمعاينة التصويرية لمسرح تبادل إطلاق النيران إلي العثور علي عدد كبير من أكياس الرمال والحجارة الضخمة وضعها المتهمون في شكل منسق بجانب بعضها للاختباء خلفها وتمكينهما من إطلاق النيران صوب القوات.





وانتقل عمرو موسي وكيل نيابة الصف إلي مسرح تبادل إطلاق النيران مع المتهمين وتبين العثور علي جثتي المتهمين كل منهما مصاب بطلقات نارية وتم تحريز بندقيتين آليتين وخزينة بداخلها 14 طلقة آلية وخزينة بداخلها 15 طلقة آلية وطبنجة عيار 9مم و 7 طلقات من ذات العيار و 3 ميزان حساس و 300 جرام لمسحوق الهيروين المخدر و 7 هواتف محمولة و دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعدد من فوارغ الطلقات.





وكشفت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام لنيابات الصف والعياط والمستشار نهاد أبو النصر رئيس النيابة الكلية أن المتهمين من محافظة الشرقية واتخذا من المنطقة وكرا للاتجار بالمواد المخدرة وأن النيابة أصدرت إذناً بضبطهما وتفتيشهما والمكان المختبئين به بعد ورود محضر تحريات من مباحث الصف بنشاط المتهمين.





وردت معلومات الي العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة باتخاذ عنصرين إجراميين من منطقة جبلية بالصف وكرا للاتجار بالمواد المخدرة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إلقاء القبض عليهم بعد تقنين الإجراءات، تم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة أمنية من مباحث الصف مدعمة بقوات من العمليات الخاصة والأمن المركزي استهدفت وكر المتهمين.





وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهمين فور مشاهدتهما القوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية ما دفع القوات لمبادلتهما إطلاق النيران حتي لقيا مصرعهما.



