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اقتصاد

طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:08 ص
وحدات سكنية بمدينة
وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة ستقوم بطرح وحدات سكنية متنوعة بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام، بمساحات عديدة من بينها إسكان متوسط وفاخر وتوين هاوس وفيلات.

وأضاف نائب وزير الإسكان فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الطرح السابق للوحدات السكنية بالفيلات والأبراج تمت تغطيته بالكامل ولازال هناك طلب مرتفع بالمدينة.

وتابع نائب وزير الإسكان أن الهيئة انتهت من تنفيذ أكثر من 2 كيلومتر من كورنيش المدينة، بالإضافة للمرافق الأساسية للمرحلة الأولى وعدد كبير من الوحدات السكنية ضمن مشروعات سكن مصر للإسكان المتميز وجنة للإسكان الفاخر.

يذكر أن العمل بمدينة المنصورة الجديدة بدأ قبل نحو عام، ومن المقرر أن تتضمن المدينة مارينا لليخوت وكورنيش على البحر المتوسط، و12 برج سكنى لأول مرة بمنطقة الدلتا ومنطقة ترفيهية.

يذكر أن الطرح السابق لوحدات بمناطق الأبراج والفيلات شهدت سعر للمتر تراوح بين 18 ألف جنيه و26 ألف جنيه، بينما شهد الطرح الوحيد لشقق ضمن مشروع الإسكان المتوسط "سكن مصر" سعر نحو 7 آلاف جنيه للمتر، ومن المتوقع أن يشهد الطرح الجديد ارتفاع محدود فى السعر حسب مصادر بوزارة الإسكان.

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