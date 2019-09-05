طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة ستقوم بطرح وحدات سكنية متنوعة بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام، بمساحات عديدة من بينها إسكان متوسط وفاخر وتوين هاوس وفيلات.





وأضاف نائب وزير الإسكان فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الطرح السابق للوحدات السكنية بالفيلات والأبراج تمت تغطيته بالكامل ولازال هناك طلب مرتفع بالمدينة.





وتابع نائب وزير الإسكان أن الهيئة انتهت من تنفيذ أكثر من 2 كيلومتر من كورنيش المدينة، بالإضافة للمرافق الأساسية للمرحلة الأولى وعدد كبير من الوحدات السكنية ضمن مشروعات سكن مصر للإسكان المتميز وجنة للإسكان الفاخر.





يذكر أن العمل بمدينة المنصورة الجديدة بدأ قبل نحو عام، ومن المقرر أن تتضمن المدينة مارينا لليخوت وكورنيش على البحر المتوسط، و12 برج سكنى لأول مرة بمنطقة الدلتا ومنطقة ترفيهية.



