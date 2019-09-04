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حوادث

تجديد حبس متهمة 15 يومًا في مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:09 م
محاكمة
محاكمة
محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمة 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

المتهمة "عبير. أ" وجهت النيابة إليها في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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