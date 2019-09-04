تجديد حبس متهمة 15 يومًا في مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمة 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



