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نجاح تجربة تبادل الخبرات بـ زراعة الغربية .. استقبال وفود متعددة الجنسيات في الإنتاج الحيواني والداجني.. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:07 م
تبادل الخبرات بزراعة
تبادل الخبرات بزراعة الغربية
أحمد على
- وكيل زراعة الغربية:
تجربة تبادل الخبرات بين خبراء الزراعة واتباع أساليب حديثة
- الإرشاد الزراعي:
التنمية الريفية لها دورها في تنمية الريف المصري
- تفعيل اشطة الانتاج الحيواني والداجني لرفع كفاءتها

شهدت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية استمرارا لظاهرة استقبال وفود متعددة الجنسيات أفريقية وعربية وأجنبية تحت اشراف المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بمكتبه بديوان المديرية بطنطا فى إطار توجيهات الوزارة لتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والزراعة .

وباشر وكيل وزارة الزراعة استقبال العشرات من أعضاء الوفد متعدد الجنسيات حيث تناول اللقاء عرض مفصل وكامل حول كل ما يخص أليات تنفيذ هيكل تنظيمي وادارات ومسطح منزرع بالمحافظة والمحاصيل المزروعة ونشاط الانتاج الحيواني بالمحافظة .

كما رافق الوفد من مديرية الزراعة المهندس عبدالسلام هنداوي رئيس قسم الإرشاد الحيواني والمهندسة دعاء عيد المنسق الإعلامي للمديرية لشرح كافة الأنشطة التي تخص الإنتاج الحيواني والداجني خلال الزيارة الميدانية والتجول بمزارع الدواجن والحقول الزراعية .

وشدد وكيل وزارة الزراعة على أن الدولة تولي اهتمام كبير لعودة مصر رائده مع دول الحوض الأفريقي لضمان تبني قضاياها وترسيخ وتوطيد كافة العلاقات وتأهيل شباب الأفريقي على تبني واتباع أحدث سبل ووسائل الزراعة الكبري فى المرحلة القادمة .

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية ان الوفد مكون من 21زائر من قارتي افريقيا وآسيا علاوة على مرافقة الاستاذ محمد سعيد كمشرف للوفد ويرافقه2مترجمين للوفد من المركز الدولي الزراعي.

وأشار المهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد الزراعي بالغربية الي اهمية دور الارشاد الزراعي في التنمية الريفية ودورها في تنمية الريف المصري والنهوض به وكيفية نقل الخبرات من جهات البحث العلمي الي الفلاح للنهوض بالمحاصيل الزراعية.

وأفادت مصادر داخل مديرية الزراعة لـ"صدي البلد " أن مديرية الزراعة تتبني تفعيل الانشطه التي تخص الانتاج الحيواني والداجني لرفع كفاءتها بالتنسيق مع الوفد متعددة الجنسيات بقصد تبادل الخبرات النموذجية وإتباع أحدث الوسائل الزراعية وتفعيل أليات تسمين المواشي والثروة الداجنة .

وتابعت المصادر أن الوفد متعدد الجنسيات ضم أكثر من 23 عضوا من الدول الأفريقية والعربية فضلا عن مشاركة لفيف من خبراء والباحثين فى مجال الزراعات والحقول الزراعية والصحراوية وغيرها .

وشددت المصادر على أن الباحثين من الوفد متعدد الجنسيات تجري زيارات شهرية لتبادل الخبرات كما يجرون تجارب واقعية داخل المراكز البحثية بقرية الجميزة بمركز السنطة ومركز سخا للبحوث الزراعية بمحافظة كفرالشيخ وغيرها .
نجاح تجربة تبادل الخبرات بـ زراعة الغربية .. استقبال وفود متعددة الجنسيات في الإنتاج الحيواني والداجني.. صور
نجاح تجربة تبادل الخبرات بـ زراعة الغربية .. استقبال وفود متعددة الجنسيات في الإنتاج الحيواني والداجني.. صور
نجاح تجربة تبادل الخبرات بـ زراعة الغربية .. استقبال وفود متعددة الجنسيات في الإنتاج الحيواني والداجني.. صور
نجاح تجربة تبادل الخبرات بـ زراعة الغربية .. استقبال وفود متعددة الجنسيات في الإنتاج الحيواني والداجني.. صور
نجاح تجربة تبادل الخبرات بـ زراعة الغربية .. استقبال وفود متعددة الجنسيات في الإنتاج الحيواني والداجني.. صور

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