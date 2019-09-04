ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقروض مالية.. تنمية المشروعات يدعم الشباب بفرص عمل مربحة.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:10 م
قرض مالى
قرض مالى
شيرين عادل
عرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مقطع فيديو لعدة نماذج لمشروعات شبابية حققت نجاحات وتم توسيع أنشطتهم التجارية بمحافظة البحيرة .

كان محمد حبيبة ، صاحب مصنع تعبئة حاصلات زراعية قد اقترض مبلغ 50 الف جنيه ، أعقبها 200 الف جنيه لإفتتاح مصنع لبيع حاصلات الخرشوف، ملوخية ، بتزلاء.

أما أحمد فوزى ، صاحب مصنع ملابس جاهزة فقد بدأت قصته باقتراض مبلغ مالى من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوسع فى مجاله بشراء 4 ماكينات وزادت العمالة بمصنعه الى 250 شابا.

وسلكت أميرة أحمد ، صاحبة محل بيع منظفات ، طريقها بإفتتاح محل منظفات باقتراض مبلغ 34 الف جنيه لشراء بضاعة المحل الخاص بها لافتة إلى إن ربحها التجارى فى ازدياد وتأمل أن تقوم بتوسيع مجالها التجارى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل برنامج جهاز تنمية المشروعات للارتقاء بالمناطق العشوائية.. مستند

توجيه رئاسي.. رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ 10 ملايين جنيه

رئيس الوزراء: تعظيم دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .. نيفين جامع: 110.8 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر وفّر 147.6 ألف فرصة عمل

جهاز تنمية المشروعات يسلم 50 سيارة أجرة لشباب السويس

صاحب مشغولات الليزر: جهاز تنمية المشروعات وافق على التمويل في نفس يوم طرح الفكرة

ترشيحاتنا

هل ستواجه مصر موجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركي؟.. الحكومة ترد

بعد شائعة حرمان الابنة غير المتزوجة.. تعرف على حالات وقف المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. استمرار حذف غير المستحقين بهذه الشروط

مرتضى منصور: الأهلي يقبل يد وليد أزارو لكي يستمر معهم

صنعا دشمة من الرمال.. تفاصيل مصرع تاجري مخدرات بعد معركة مع العمليات الخاصة في الصف.. صور

نجم آرسنال السابق: محمد صلاح سينتصر على ماني وسيفوز بالحذاء الذهبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا