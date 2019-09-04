بقروض مالية.. تنمية المشروعات يدعم الشباب بفرص عمل مربحة.. فيديو

عرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مقطع فيديو لعدة نماذج لمشروعات شبابية حققت نجاحات وتم توسيع أنشطتهم التجارية بمحافظة البحيرة .



كان محمد حبيبة ، صاحب مصنع تعبئة حاصلات زراعية قد اقترض مبلغ 50 الف جنيه ، أعقبها 200 الف جنيه لإفتتاح مصنع لبيع حاصلات الخرشوف، ملوخية ، بتزلاء.



أما أحمد فوزى ، صاحب مصنع ملابس جاهزة فقد بدأت قصته باقتراض مبلغ مالى من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوسع فى مجاله بشراء 4 ماكينات وزادت العمالة بمصنعه الى 250 شابا.



وسلكت أميرة أحمد ، صاحبة محل بيع منظفات ، طريقها بإفتتاح محل منظفات باقتراض مبلغ 34 الف جنيه لشراء بضاعة المحل الخاص بها لافتة إلى إن ربحها التجارى فى ازدياد وتأمل أن تقوم بتوسيع مجالها التجارى.

