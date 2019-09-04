تعالى وصلنا لمكان معين.. سقوط عصابة تتزعمها منتقبة لسرقة التكاتك بالشرقية

حالة من السعادة الغامرة انتابت أهالي مركز مشتول السوق بصفة خاصة ومحافظة الشرقية بصفة عامة عقب تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة التوك توك بالأكراة تتزعمة سيدة منتقبة تستدرج ضحاياها بحجة توصيلها لأحد أقابرها في بلاد مجاورة وخلال الطريق تقوم هي وأفراد تشكيلها العاصبي بأجبار الضحايا علي النزول وترك التوك توك الخاص بهم.



فيما وقفت المنتقبة وأفراد تشكيلها العصابي أمام المستشار أحمد هشام رئيس نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية تروي تفاصيل قيامها بأرتكاب وقائع السرقة بالأكراة وتحديدا أخر جرائهم والتي تسببت في أصابة طالبة بقطع في الرقبة.



فبداية وقف المتهمون والدموع تملئ أعينهم من الندم لقيامهم بأرتكاب وقائع السرقة بالأكراة مؤكدين ان حاجتهم الي المال هي السبب وأعتقادهم انهم بعيدين عن أعين رجال الأمن ستقيهم من الحساب .



وأضاف أفراد التشكيل ان حيلتهم لسرقة التوك توك كانت تتمثل في أرسال المتهمه الي الموقف وتبدء في أختيار ضحايها بعناية من السائقين وتطلب منه توصيلها الي أحدي القري المجاورة وبالفعل تبدء مرحلة السرقة وخلال الطريق يركب معها أحد أفراد التشكيل وفي أحد المناطق النائية او الزراعية تبدء تنفيذ المخطط وأشهار الأسلحة البيضاء وأجبار الضحايا علي النزول من التوك توك وتركه لهم ومن يرفض يتم الأعتداء عليه بالضرب وتركة والدماء تسيل من جسدة .



فيما قرر قاضي المعارضات بنيابة مشتول السوق اليوم، تجديد حبس منتقبة الشرقية وأفراد تشكيلها العصابي 15 يوما علي ذمة التحقيقات علي خلفية قيامهم بالتعدي على طالب بالمطواة واستدراجه للزراعات بحجة توصيلهم.



كان رجال مديرية أمن الشرقية، تمكنوا من ضبط منتقبة وثلاثة أشخاص عقب قيامهم بالتعدي على طالب بالضرب من أجل سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وإصابته بجروح متفرقة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.



كان طالب حرر محضرا اتهم فيه 3 شباب وسيدة منتقبة بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، باستدراجه والتعدي عليه بالمطاوي، وإصابته بجرح قطعي بالرقبة والذراعين وسرقته أثناء استقلاله "توك توك" خاص به.



وترجع الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، يفيد بأنه أثناء سير "محمود أشرف"، 17 سنة، طالب، بالتوك توك داخل مدينة مشتول السوق، طلب منه 3 شباب وسيدة منتقبة توصيلهم إلى قرية المناصرة.



وأثناء سيره استوقفوه بمنطقة زراعات وطلبوا منه النزول وترك التوك التوك، وعندما اعترض قاموا بالتعدي عليه بالمطاوي وتركه في أرض زراعية "ذرة" غارقا في دمه، وتم نقله للمستشفى.



وأفاد التقرير الطبي بوجود جرح قطعي بالرقبة بالخلف والأمام طوله ٢٠ سم "٤٤ غرزة"، وجرح في اليد اليمنى ٥ سم، وجرح بالإبهام الأيسر 8 سم، واتُخذ الإجراء اللازم، وتحرر المحضر رقم ٥٥٦١ لسنة ٢٠١٩ جنح مشتول السوق.



وتشكل فريق بحث وتمكن من تحديد هوية المتهمين، حيث تبين قيام سيدة وشقيقها وصديق شقيقها باستدراج المجني عليه من أجل سرقة التوك توك الخاص به وأنها ليست المرة الأولى، حيث قاما بمثل تلك الأفعال في وقت سابق، وعقب الواقعة قام بالاختباء في أحد المنازل بمحافظة البحيرة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.