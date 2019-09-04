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لتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية.. وفد من نقابة المهندسين يسافر إلى تنزانيا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
شيماء مجدى
غادر وفد من النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس محمد ناصر عضو المجلس الأعلى ورئيس المكتب الفني بالنقابة إلى دولة تنزانيا لحضور عدة مؤتمرات واجتماعات حول التعاون الهندسي والاقتصادي الأفريقي، والمقرر انعقادها بتنزانيا في الفترة من الأربعاء السبت 4- 7 من سبتمبر.

ويضم الوفد كلا من المهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الدولية بنقابة المهندسين والمهندس أحمد باشا عضو لجنة العلاقات الدولية "محور أفريقيا"، وذلك في إطار تاكيدها علي مواصلة الطريق لتوطيد العلاقات مع أفريقيا.

والجدير بالذكر أن نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر تولي الملف الأفريقي اهتمامًا خاصا حيث عقدت النقابة عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول الأفريقية منها ‘‘رواندا ‘اوغندا تنزانيا ‘‘ وقامت النقابة فعليا باستضافة عدد من مهندسي هذه الدول وقامت بتدريبهم بأعلي مستوى.

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