تشديد إجراءات الأمن في كشمير الهندية بعد إعلان أول وفاة في الاحتجاجات

توفي شاب في الثامنة عشرة من عمره في القطاع الهندي من إقليم كشمير بعد نحو شهر من إصابته خلال احتجاجات في أول حالة وفاة رسمية منذ أن أرسلت الهند آلاف القوات إلى هناك، وهو ما أدى لتشديد إجراءات الأمن في أجزاء من مدينة سريناجار تحسبا لرد الفعل.



وقال ثلاثة مسؤولين إن أسرار أحمد خان توفي مساء أمس الثلاثاء متأثرا بالإصابات التي تعرض لها في السادس من أغسطس.



واجتاحت القوات الهندية وادي كشمير وفرضت قيودا على الحركة وقطعت معظم وسائل الاتصالات بعدما أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلغاء الوضع الخاص لكشمير في الخامس من أغسطس.



ولا تزال الاتصالات مقطوعة، بما في ذلك خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت لليوم الحادي والثلاثين. كما تم احتجاز مئات من الزعماء السياسيين والعمال ومن بينهم ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين في الإقليم.



وبإلغاء الوضع الخاص بالقطاع الهندي من كشمير تجرد الهند الإقليم من حق سن قوانينه الخاصة إلى جانب السماح للأجانب بشراء عقارات. وقالت نيودلهي إن هذا التغيير سيساهم في تطوير كشمير بما سيعم بالنفع على الجميع لكن تلك الخطوة أثارت غضب الكثير من سكان الإقليم ونددت بها باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على جامو وكشمير.