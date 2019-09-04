الأعلي للإعلام: التزام القنوات بضوابط توقيتات البرامج.. والطبية الأكثر مخالفة

قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن جميع الشاشات التزمت بالضوابط فيما يخص المواعيد الزمنية، التى حددها المجلس ونأمل أن يستمر الالتزام بباقي الضوابط وأهمها تنوع المحتوى



وحول أكثر البرامج المخالفة قال جمال شوقى فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اليوم أن البرامج الطبية هي الأكثر مخالفة منذ تطبيق الضوابط .





وأضاف شوقي ، أن اللجنة الفنية تقوم بمتابعة البرامج ومدى التزامها بالضوابط المختلفة.

