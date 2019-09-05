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ديني

علامات تدلك على رضا الله عليك.. تعرف عليها

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
علامات تدلك على رضا
علامات تدلك على رضا الله
إيمان طلعت
بيًن الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو كبار هيئة العلماء، علامات رضا الله سبحانه وتعالى عن عباده. 

وقال الدكتور على جمعة إن من علامات رضا الله سبحانه وتعالى على الإنسان دوام التوفيق في العبادة، فإذا لاحظ نفسه أنه موفق للحفاظ على الصلاة في مواقيتها فإن هذا من رضا الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق لهذا، لذلك ينبغي له إذا وجد نفسه أدَّى العبادات أن يحمد الله على هذا التوفيق من أداء الصلاة والصيام، التوفيق إلى إخراج الزكاة، التوفيق إلى الحج فالإنسان يعلم أنه مرضي عليه من الله، إذا وجد نفسه في رحمة الله، في طاعة الله. 

وأشار الدكتور على جمعة إلى أنه لو وجد نفسه كثير الذنوب يعلم أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى التوبة، يحتاج إلى الرجوع، يحتاج إلى الاستغفار وأن هذا الشيء هو نذير له من أجل أن يعود إلى الله.

وأوضح الدكتور على جمعة أما إذا وجد نفسه في طاعة، ووجد نفسه مستمراً في هذه الطاعة، فهذه علامة كبيرة من علامات رضا الله.

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