صربيا تفوز على إيطاليا 92-77 وتتأهلان للدور الثاني بمونديال السلة

فاز منتخب صربيا لكرة السلة على نظيره الإيطالي بنتيجة 92-77 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2019 التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر الجاري.



ففي المباراة التي أقيمت بمدينة "فوشان" الصينية، تقدم منتخب صربيا بالربع الأول 28-23 وفي الربع الثاني 22-19 وواصل التفوق في الربعين الثالث والرابع 20-15 و22-20 على التوالي ليفوز بإجمالي نتيجة اللقاء 92-77.



وفرض الصربي بوجدان بوجدانوفيتش، لاعب ساكرامنتو كينجز الأمريكي، نفسه نجما للمباراة بتسجيل 31 نقطة و4 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما كان أفضل مسجل للمنتخب الإيطالي، دانيلو جاليناري، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر الأمريكي، بواقع 26 نقطة.



وارتفع رصيد صربيا بهذا الانتصار إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة فيما جمعت إيطاليا نقطتها الخامسة لتحتل المركز الثاني وتتأهلان معا للدور الثاني حيث سيلعبان ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب إسبانيا وبورتوريكو بنظام المجموعات أيضا لكن مع احتفاظ كل منتخب برصيده من النقاط في الدور الأول وعدم مواجهته المنتخب الذي تأهل معه من مجموعة الدور الأول.



وضمن منافسات المجموعة الثانية، تغلبت الأرجنتين على روسيا 69-61 لتتأهلان معا أيضا كأول وثاني المجموعة للدور الثاني حيث سيتنافسان مع المتأهلان من المجموعة الأولى، منتخبي بولندا وفنزويلا، ضمن المجموعة التاسعة للدور الثاني.