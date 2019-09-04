خطورة التكفير في المجتمع المسلم.. محاضرة بفرع منظمة خريجى الأزهر بنيجيريا

تعمل المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وفروعها على محاربة الفكر بالفكر وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومنها مفهوم "التكفير" الذي يستخدمه المتطرفون والجماعات الارهابية ويسلكوه طريقًا للتعامل مع المجتمعات ، وفتحوا بذلك أبوابًا للعنف والماء.



وألقى الشيخ ابو بكر حسن محمد الراجى – عضو المنظمة – محاضرة بعنوان “خطورة التكفير فى المجتمع المسلم” حضرها 200 شخصًا ، أشار فيها إلى أن أعظم الفتن التى إبتليت بها الأمة هى فتنة التكفير, فيقع بعض الشباب فى مغبة تكفير أخيه المسلم، وتعد ظاهرة التكفير من مظاهر الغلو فى الدين والحكم على الغير بغير حق.



كما وضح أن عواقب هذه الظاهرة كثيرة وأضرارًا جسيمة على الفرد والمجتمع. مشيرًا إلى أسباب ظاهرة التكفير: (الجهل المركب بمسألة التكفير – الإنتماء إلى جماعة أو حزب معين – حداثة السن وقلة التجارب – إتباع الفتاوى المضللة)، كما دار حوار ونقاش بين عضو المنظمة والحاضرين الذين أكدوا أن علاج ما نمر به من تشدد وغلو وتكفير هو نشر الفكر الوسطى وإبراز سماحة الإسلام وأخلاقه فى التعامل مع المسلمين وغير المسلمين.



يأتى هذا النشاط في إطار جهود المنظمة الحثيثة لنشر ثقافة التسامح والوسطية بدلًا من ثقافة الغلو والتشدد.