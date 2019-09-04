نجاح معارض اهلا بالمدارس 2019 في الغربية .. إقبال كبير من المواطنين لانخفاض الاسعار لأكثر من 50 % .. والأهالي: تحيا مصر .. صور

محافظ الغربية يفتتح معرضين للمستلزمات المدرسية

تخفيضات لأكثر من 50 % في المعرض

إقبال الآلاف من الأسر والعائلات لشراء الملابس والمستلزمات المدرسية

أعضاء الغرفة التجارية يشاركون فى ضخ بضائع مدرسيه لدعم الأسر



شهدت معارض "أهلا بالمدارس 2019 م " بأرض البوريفاج وشارع البحر بمركزي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية اليوم استمرار توافد الآلاف من الأسر والعائلات لشراء المستلزمات المدرسية والملابس لإنخفاض الأسعار أكثر من 50% مقارنة بالأسواق وتوافر كافة مستلزمات الدراسة .



جاء ذلك فى إطار إنهاء المحافظة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال توفير سلسلة معارض تغطى المحافظة تحت شعار "أهلًا مدارس 2019 م".



كما تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أجنحة المعارض للتأكد من احتوائه على كافة المستلزمات الدراسية وإنخفاض أسعارها كما هو معلن في قوائم الأسعار مقارنة مع مثيلتها بالأسواق ، مشيرًا أنه تم تنظيم هذا المعرض بالتنسيق التام مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل توفير إحتياجات المواطنين.



وشدد المحافظ على أنه سيتم تنظيم حملات مفاجئة على هذا المعرض للتأكد من الإلتزام التام بالأسعار المعلنة ، وخلال التفقد ألتقى محافظ الغربية بحشود المواطنين الذين توافدوا إلى المعرض وأدار حوارا معهم للتعرف على رأيهم في الأسعار ونوعية المعروضات حيث أشادوا والأسعار وجودة المعروضات .



وأكد المحافظ اهتمامه بتحقيق التوازن بين المواطن والعارض لضمان توفير أسعار مناسبة للمواطنين وتحقق هامش ربح للتاجر والعارض ، مشيرًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله يعمل على مدار 24 ساعة لتوفير كافة إحتياجات المواطنين والحرص على توفير حياة كريمة لجميع فئات المحافظة والعمل على تحسين الخدمات المقدمة ونقلها إلى العزب والقرى.



وعقب الافتتاح أوضح محافظ الغربية أنه تم مراعاة التكدسات السكانية في اختيار أماكن هذه المعارض لخدمة أكبر عدد من المواطنين كما وزع المحافظ 70 شنطة دراسية ومستلزمات الدراسة على الطلبة الأيتام بالمحلة الكبرى بمناسبة العام الدراسي الجديد بمعارض بمركزي طنطا والمحلة .



وقال رامي الشيخ أحد الأهالي أن أسعار المعرض فى متناول أيادي كافة العائلات لافتا بقوله "اشتريت كتب ومستلزمات المدرسيه بتكلفة ماليه لا تزيد عن 400 جنيه " مشيرا بقوله " ياريت تجربة المعارض تعمم على مستوى كافة المناطق السكنية تيسيرا على الأسر محدودي الدخل والأكثر احتياجا وردع كافة التجار الجشعين وتحيا مصر".



من ناحية أخرى شارك أعضاء الغرفة التجارية بالغربية افتتاح معارض "أهلا بالمدارس" لبيع المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة تصل من 35% إلى 50 % بمركزي طنطا والمحلة .



وأكد عبدالفتاح بصلة، الأمين العام الغرفة التجارية بالغربية ان كافة المعارض تحتوي على المستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة مقارنة بنظيرها بالأسواق مشيرا أن الغرفة ملتزمة بتوفير تلك السلع في المعارض بأسعار مناسبة للأسر.



يذكر أن المعرض مقام على مساحة 500 متر مقسم إلى 19 جناح عرض ويضم جميع المستلزمات الدراسية من (زي طلبه – أدوات مدرسية من كراس وكشاكيل وأقلام وأدوات هندسية – شنط مدرسية لجميع المراحل – زي طلبة الجامعات – ملابس رياضية – أحذية – مستلزمات تكنولوجيا التعليم من أجهزة كمبيوتر ولاب توب وطابعة وشاشة تعليم الأطفال عن بعد ) .