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رياضة

الاسماعيلي يمدد عقد حارسه "محمد مجدي" لمدة خمس سنوات قادمة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:14 م
محمد مجدى
محمد مجدى
القسم الرياضي
أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تجديد تعاقد حارسه الشاب محمد مجدي لمدة 5 سنوات مقبلة وحتى نهاية موسم 2024-2025 بناءًا على طلب الجهاز الفني.

وكان الإسماعيلي قد أعلن منذ ساعات عن تجديد تعاقد جناح الفريق الدولي عبدالرحمن مجدي في اطار سعي مجلس إدارة النادي في الحفاظ على شباب و أعمدة الفريق الأساسية وعدم تكرار ما حدث مع كريم بامبو ورحيله مجانًا عن صفوف الفريق في الموسم الماضي.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة اهلي بنغازي الليبي في دور الـ32 من البطولة العربية يوم 13 سبتمبر الجاري بالإسماعيلية في مباراة ستشهد حضور جماهيري كبير ومنتظر.

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