عربيتك في أمان.. سكودا تبتكر تقنية تمنع سرقة سيارتك للأبد

قيادة الأبناء لسيارات الآباء خلسة، تعتبر ظاهرة مقلقة منتشرة بين العديد من الأسرة، والتي من الممكن أن تسبب حوادث بين الشباب، لذلك ابتكرت شركة "سكودا" التشيكية للسيارات، تقنية لتنبيه الآباء، بقيادة أبنائهم للسيارات، من أجل حمايتهم الأبناء في حال غيابهم لفترة طويلة عن المنزل، وفي حال كانت قدراتهم في القيادة ضعيفة.



التقنية الجديدة بالسيارة تعمل عبر الهاتف المحمول، من خلال تطبيق سيارات سكودا الذكي Skoda Connect app، حيث تسمح بتحكم الآباء في المسافة التي يسمح لأبنائهم بقيادة السيارة، وفي حال تخطيها ذلك تتوقف السيارة، ووفقا لموقع "موتور وان" العالمي.



وتعمل السيارة بنظامين، الأول الأول يكمن في تخصيص الآباء لمساحة آمنة في محيط المنزل يمكن للأبناء التجول بالسيارة بها بحرية، والثاني هو الذي يخطر الآباء عند تحرك السيارة من قبل أي شخص غير مصرح له.