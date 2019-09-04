بسبب زواجها برجل ثلاثيني.. انتهاك براءة طفلة إيرانية يثير الجدل عالمياً.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان زواج طفلة برجل ثلاثيني في إيران يثير الجدل.
تداول مُغردون ووسائل إعلام رسمية إيرانية مقطع فيديو يوضح إجراء عقد زواج متعة لطفلة ورجل يبدو في الثلاثينيات من عمره.
ظهرت في الفيديو الطفلة إلى جانب الرجل الذي يبدو في الثلاثينيات من عمره، مع سماع صوت رجل دين يتمم إجراءات الزواج، وترد الطفلة بالإيجاب.
وانتشر جدل واسع بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الزواج، كون القانون الإيراني لعام 2002 يحدد السن القانونية لزواج الإناث بنحو 13 عامًا، والذكور 15 عامًا، ويمكن لمن هم أقل عمرًا من ذلك الزواج بعد الحصول على إذن رسمي من المحكمة.