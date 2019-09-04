بسبب زواجها برجل ثلاثيني.. انتهاك براءة طفلة إيرانية يثير الجدل عالمياً.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان زواج طفلة برجل ثلاثيني في إيران يثير الجدل.





تداول مُغردون ووسائل إعلام رسمية إيرانية مقطع فيديو يوضح إجراء عقد زواج متعة لطفلة ورجل يبدو في الثلاثينيات من عمره.





ظهرت في الفيديو الطفلة إلى جانب الرجل الذي يبدو في الثلاثينيات من عمره، مع سماع صوت رجل دين يتمم إجراءات الزواج، وترد الطفلة بالإيجاب.



