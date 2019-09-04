برلماني: مصر ستعود إلى ريادتها في تصدير الدواء

قال محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مصر كانت من أولى الدول العربية التى تصدر الدواء ، إلا أنها تراجعت عن ذلك خلال الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى أن الأردن كانت تحتل المرتبة الثانية فى تصدير الدواء بعدنا.



وأشار النائب محمد الشورى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن مصر تعود لها الصدارة مرة أخرى لتصدير الدواء، خاصة وأن الأوضاع بدأت تستقر فى مصر، مؤكدا أننا كلما صدرنا الدواء كلما استطعنا أن ندخل عملة صعبة إلى البلاد.



وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن تصدير الدواء سيعنى أننا أمام اكتفاء ذاتى منها، ولانستورد أى أدوية مرة أخرى، مشيرا إلى أننا لدينا القدرة على التصنيع، بما نمتلكه من علماء فى مجال الدواء.



وأكد النائب محمد الشورى أن مصر تستطيع أن تصدر الدواء بكميات كبيرة إلى دول أفريقيا، مما يساعدنا فى تشغيل مصانع أدوية بدلا من استيراد المواد خام، مما يزيد من معدلات النمو الاقتصادى.



وكان وزير قطاع الأعمال، قد أعلن أنه تم الاجتماع مع موزعي الأدوية في مصر، وعرض مطالبهم على رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي.



وأضاف وزير قطاع الأعمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم فتح نظام تسجيل الأدوية لتسهيل تسجيلها، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة، في طريقها لتكوين منظمة إفريقية للدواء، بهدف الاعتراف بالأدوية المسجلة بين الدول الأعضاء.



وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن قدرتنا على ابتكار أدوية جديدة، ضعيفة، مشيرا إلى أننا نستطيع زيادة صادراتنا 10 أضعاف، مؤكدا أن قدرتنا في التصدير حاليا 800 مليون دولار تقريبا.

