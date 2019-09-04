اضطراب حركة المرور والرحلات الجوية في مومباي بسبب الأمطار الغزيرة

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في توقف القطارات وتأجيل رحلات الطيران واضطراب حركة المرور في مدينة مومباي اليوم الأربعاء وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار على العاصمة المالية للهند.



وناشدت السلطات المواطنين البقاء في المنازل وطالبت بإغلاق المدارس والجامعات اليوم.



وقالت متحدثة باسم الشرطة "تم إجلاء المقيمين بالقرب من نهر ميثي ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا لكن لم ترد أي أنباء حتى الآن عن أضرار أو ضحايا".



وقالت السلطات على موقع تويتر إنه تم تأجيل عدد من رحلات الطيران في مطار مومباي، أحد أكثر مطارات الهند ازدحاما، كما توقفت قطارات تقل آلاف الركاب. وتعرضت مومباي لأمطار أكثر غزارة من المعتاد خلال موسم الأمطار الحالي مما أثر على البنية التحتية المتهالكة في المدينة.



ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للشوارع الغارقة والناس يخوضون في المياه.



وفي عام 2005 تسببت السيول في مقتل أكثر من 500 شخص في المدينة التي تضم أكبر سوقين للأوراق المالية في الهند ومقرات لعدة شركات كبيرة.