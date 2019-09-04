ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خلال أيام.. سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من بيجو.. تعرف عليها

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:53 م
اخبار السيارات -
اخبار السيارات - بيجو
صدى البلد
كشفت شركة «بيجو» الفرنسية، عن بعض المعلومات الفنية لطراز عام 2020، من سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات الهجينة 3008 جي تي هايبرد4 ، التي سوف تـأتى بقوة 300 حصان، وتكتفي بمعدلات استهلاك وقود يصل إلى 1.3 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر،و صرح أيضًا أن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في تـلك السيارة هو 29 جرامًا في الكيلومتر الواحد.

وكشفت أيضًا الشركة أن سيارتها الجديدة، التي سيتم إصدارها رسميًا فى منتصف الشهر المقبل، تستند في استخلاص قوتها إلى محرك وقود احتراقي بسعة 1.6 لتر، بقوة 200 حصان،و تتضاعف جهوده مع محركين كهربائيين موجودين على المحورين الأمامي والخلفي للعجلات ينتجان معًا قوة 100 حصان، على أن يتم نقل القوة المحركة إلى نظام دفع رباعي دائم.

وتستمد المحركات الكهربائية طاقتها من بطارية كهربائية بقوة 13.2 كيلووات، تضمن نطاق سير حتى مسافة 59 كيلومترًا، بالاعتماد فقط على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأشادت بيجو إلى أن تحقيق معدلات خروج غاز ثاني أوكسيد الكربون عند 29 الكيلو متر الواحد، تعد الأقل عالميًا في فئة السيارات الهجينة، خصوصًا أن هذه المعدلات لم تأت على حساب كفاءة الأداء، وتنطلق السيارة من حالة الثبات، وبلوغ سرعة 100 كيلو متر في الساعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد رحلة أول سيارة كهربائية من مرسيدس.. قوة وأناقة

ترشيحاتنا

شاهد .. محمود العسيلي مع خطيبته في إسبانيا

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

فستان مثير.. أحدث إطلالة لابنة ترامب

صنعا دشمة من الرمال.. تفاصيل مصرع تاجري مخدرات بعد معركة مع العمليات الخاصة في الصف.. صور

بعد 9 أيام من التعاقد.. حرس الحدود يفسخ عقد احمد جعفر.. اعرف السبب

بعد إعلان شعار كأس العالم 2022 .. تعرف على رحلة تطوره منذ إقامته لأول مرة..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا