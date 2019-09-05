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برلمان

نائب: تشكيل وفد برلماني لزيارة مستشفيات التأمين الصحي الشامل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:58 ص
التأمين الصحى
التأمين الصحى
معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة بالبرلمان ستضع على أجندتها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان متابعة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى المحافظات، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى سرعة تنفيذه حتى يستفاد منه كل المواطنين على مستوى مصر.

وأشار النائب محمد الشورى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستناقش إمكانية تشكيل وفد برلمانى لزيارة المستشفيات التى سيطبق عليها التأمين الصحى الشامل فى المحافظات والتى تم الانتهاء ومنها، إضافة إلى المستشفيات التى لها الجاهزية.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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