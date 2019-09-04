نصب.. تصاعد أزمة الطلاب المصريين والجامعة الأوكرانية بعد الاستغاثة بالتعليم العالي والهجرة

شهدت الآونة الأخيرة أزمة بين الطلاب المصريين في أوكرانيا وجامعة الدونتسك الطبية في كيرفوجراد لقيام الجامعة بفصل 400 طالب في الربيع لمطالبتهم بإعادة دفع المصروفات الدراسية، والتي كانوا قد سددوها بالفعل لشركاء الجامعة من سماسرة الطلبة، وتدخلت وزارة الهجرة آنذاك بالتعاون مع السفارة لمعاونة الطلبة المصريين وحفظ حقوقهم إلى أن تم حل المشكلة قبل أن تتجدد في صورتها الحالية.



وتمت عمليات النصب على هؤلاء الطلاب من خلال وسطاء التعليم المسيطرين عليها، حيث سبق وأن حذرت الوزارة من هؤلاء الوسطاء ومن عمليات النصب التي يقوموا بها.



وأعلنت عن الكيانات الرسمية المعترف بها من خلال الإعلان عنها عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات حيث تم الإعلان عن 7 أسماء جامعات أوكرانية معتمدة رسميا.



وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع بقلق تطورات الأزمة التي يواجهها الطلبة المصريين في جامعة الدونتسك الطبية في مدينة "كيرفوجراد" بأوكرانيا.



ونوهت وزارة الهجرة إلى أن الطلبة تقدموا بشكاوى من تعرضهم للنصب على نطاق واسع من وسطاء التعليم الذين قاموا باستقدامهم من مصر للدراسة بالجامعة في أوكرانيا، دون توافر طاقم تدريس أو مقومات للدراسة الجادة بالجامعة، التى تهدد هى وشركائها من وسطاء وسماسرة الطلبة بالفصل والترحيل من البلاد إن حاولوا التحويل من الجامعة الى جامعات أخرى غير الجامعات التى يسيطر على ممارساتها سماسرة الطلبة ذاتهم، والتي تقع في أوديسا وخاركوف ومدن أخرى.



وتهدف محاولات الترحيل إلى إجبار الطالب بعد العودة لمصر على شراء دعوة دراسية جديدة بآلاف الدولارات من السماسرة ليعود لأوكرانيا للدراسة بجامعة تخضع لسيطرتهم، ليتم النصب عليه واستغلاله من قبل سماسرة الطلبة مجددًا، في حلقة مفرغة لا بد من كسرها لحماية الطلبة المصريين.



وناشدت وزارة الهجرة الطلبة بأهمية توخي الحذر الكامل لتجنب تعرضهم للنصب من قبل سماسرة التعليم بأوكرانيا، لتسجيلهم بمقابل مادي كبير بجامعات منعدمة المصداقية يسيطر عليها سماسرة الطلبة، بما يتيح لهم ابتزاز وتهديد الطالب بصفة منتظمة أو توريطه فى مشكلات تعرض مستقبله للخطر، مع ضلوع وسطاء التعليم في ممارسات غير قانونية عديدة تشمل استغلال الدراسة بالخارج كغطاء للهجرة غير الشرعية، أو التهرب من التجنيد، أو تزوير الأوراق الرسمية للتحايل على القوانين، وغيرها من الممارسات الشائنة.



وأكدت وزارة الهجرة انها تتواصل مع أولياء أمور الطلبة، ومع رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا، السيد علي فاروق، لتوفير المساعدة للطلبة المصريين والعمل على حمايتهم بالتنسيق مع السفارة ودعمًا لجهودها في التصدى للمشكلة على المستوى الرسمي.