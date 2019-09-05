برلمانى يطالب بتغليظ العقوبة على ممارسي مهنة الصيادلة من غير المتخصصين

قال النائب فيصل راجح، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه سيسعى مع عدد من النواب داخل لجنة الصحة بالبرلمان لإدخال تعديل على قانون مزاولي مهنة الصيادلة لتقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.



وأضاف النائب فيصل راجح، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتقدم بهذا التعديل مع عدد من النواب للتصدى لظاهرة وجود غير المتخصصين من الصيادلة داخل الصيدليات لبيع الأدوية للمواطنين، مؤكدا وجود رقابة على الصيدليات.



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يستهدف من إجراء تعديل على قانون مزاولة مهنة الصيادلة تغليظ العقوبة على غير المتخصصين ممن يقومون بمزاولة مهنة الصيادلة داخل الصيدليات.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأوضح علي عبد العال أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

