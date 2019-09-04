واحدة عند صحبتها والتانية بتتفسح.. حل لغز اختفاء عروس وطالبة في القليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى كشف غموض حادث اختفاء عروس بعد زواجها بـ 15 يوما وطالبة بالقناطر الخيرية حيث تبين أن العروس خرجت لزيارة صديقتها وتأخر الوقت ولم تستطع العودة أو إخطار زوجها خوفا منه حيث قررت البقاء لدى صديقتها والعودة في صباح اليوم التالي والثانية خرجت مع بعض زملائها للتنزه قبل الدراسة ولم تخبر أحدا خوفا من منعها.



وكان طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد محمد عشماوي مدير مباحث القناطر الخيرية بورود بلاغين، باختفاء طالبة وربة منزل متزوجة حديثا منذ أسبوعين بقرية بهادة بالقناطر تحرر محضر بعودة المختفيتين، وصدرت التعليمات بكف البحث عنهما.



وتشكل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، حيث تبين اختفاء ربة منزل تدعى "ولاء . س . ر" متزوجة منذ 15 يوما واختفاء طالبة أخرى تدعى "زينب . ف . ب".



وتلقى رجال الأمن إخطارا من أسرتي الطالبة والعروس بعودتهما، وبسؤالهما قالت الطالبة إنها خرجت مع بعض زملائها للتنزه قبل الدراسة، ولم تخبر أحدا خوفا من منعها.



وتبين أن العروس خرجت لزيارة صديقتها وتأخر الوقت ولم تستطع العودة أو إخطار زوجها خوفا منه، حيث قررت البقاء لدى صديقتها والعودة في صباح اليوم التالي.

