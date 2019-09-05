مش بنشوفها.. سكان المجاورة العاشرة في حلوان يشكون من انقطاع المياه

شكا المواطن حسن محمد شحاتة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب عن عمارات المشروع الأمريكى بحلوان، فى المجاورة 10 خلف مدرسة رفاعة الطهطاوى الاعدادية بنين.
وقال المواطن حسن محمد شحاتة، في رسالته "المياه قاطعة من الساعه 10ص مبتجيش غير الساعة 2 صباح اليوم التالي، كل يوم والموضوع دا من أول السنة على كده، وكمان الميه بتبقى شغالة فى المجاورات التانية وإحنا مش عارفين نعمل حاجة".
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.