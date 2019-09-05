مش بنشوفها.. سكان المجاورة العاشرة في حلوان يشكون من انقطاع المياه

شكا المواطن حسن محمد شحاتة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب عن عمارات المشروع الأمريكى بحلوان، فى المجاورة 10 خلف مدرسة رفاعة الطهطاوى الاعدادية بنين.





وقال المواطن حسن محمد شحاتة، في رسالته "المياه قاطعة من الساعه 10ص مبتجيش غير الساعة 2 صباح اليوم التالي، كل يوم والموضوع دا من أول السنة على كده، وكمان الميه بتبقى شغالة فى المجاورات التانية وإحنا مش عارفين نعمل حاجة".



