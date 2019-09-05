غرق حارة مسجد الهداية في روض الفرج بمياه الصرف الصحى

أرسل أهالى شارع فوزى التابع لحى روض الفرج ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق حارة مسجد الهداية بمياه الصرف الصحى.



وقال قاسم عبدالسلام فى شكواه: نعانى من غرق حارة الهداية بروض الفرج بمياه الصرف الصحى التى تعمل على نشر الرائحة الكريهة وخاصة انها بجانب المسجد.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

