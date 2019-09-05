ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

غرق حارة مسجد الهداية في روض الفرج بمياه الصرف الصحى

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
أرسل أهالى شارع فوزى التابع لحى روض الفرج ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق حارة مسجد الهداية بمياه الصرف الصحى.

وقال قاسم عبدالسلام فى شكواه: نعانى من غرق حارة الهداية بروض الفرج بمياه الصرف الصحى التى تعمل على نشر الرائحة الكريهة وخاصة انها بجانب المسجد.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع حشاد بعزبة النخل يطالبون بتغيير مواسير الصرف الصحى

حى السيوف بالإسكندرية يغرق في مياه الصرف الصحى.. صور

اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي يهدد صحة أهالي قرية بندار الكرمانية بسوهاج

سكان شارع مسرة بروض الفرج يصرخون من انتشار الكلاب الضالة

أهالي الشرقية يشكون تراكم القمامة وغرق الشوارع بمياه الصرف

خايفين على عيالنا.. أهالى روض الفرج يشتكون من الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

القبض على امرأة في المطار بتهمة تهريب رضيعة داخل حقيبة السفر

أحدث فضائح فيسبوك.. تسريب أرقام هواتف مئات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية

4 أشخاص حرمت عليهم النار.. هل أنت منهم ؟

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 5 - 9 - 2019

العظمى بالقاهرة 36.. درجات الحرارة اليوم 5 - 9 - 2019.. فيديو

طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

محسن صالح يكشف سر تأخر إعلان اسم مدرب منتخب مصر

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام

تسرع.. احمد ناجى يكشف رأيه في فايلر مدرب الاهلى الجديد ..فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

احمد ناجى يفجر مفاجأة بشأن تولى الحضرى منصب بالجهاز الفنى للمنتخب

أبسط طريقة لتحميل نظام التشغيل Android 10 على هاتفك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام