الأجهزة الكهربائية هتبوظ .. أهالى قرية منية طوخ بالغربية يشكون انخفاض جهد الكهرباء

استغاث المواطن نجيب السخاوي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انخفاض جهد الكهرباء بقرية منية طوخ مركز السنطة محافظة الغربية.





و قال فى رسالته: "إحنا سكان المنطقة الجديدة بالقرب من الموقف الكهربا عندنا قليلة جدا مش بتزيد عن 80 أو 100 لدرجة أن المنطقة كلها جابت محولات لرفع الجهد الكهربي مما تسببت في تلف الاجهزة الكهربية".



