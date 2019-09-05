بنشرب من مياه الترعة.. أهالى قرية تل عميرة يستغيثون من انقطاع المياه.. صور

استغاث أهالى قرية تل عميرة التابعة لمركز بلقاس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه منذ أكثر من عشرة أيام.



ويقول حسن محفوظ سلامة فى رسالته: "نعيش فى مأساة فى هذا الحر الشديد ونعانى أشد المعاناة من انقطاع المياه منذ أكثر من عشرة أيام عن قريتنا، مما جعلنا نلجأ إلى مياه الترع لاستخدامها لقضاء أمورنا ولا نستطيع أن نصبر على هذا لما تعلموه من تلوث مياه الترع من الصرف الصحى وخلافه، مما جعلنا نعود بالزمن إلى عصور الجهل والتخلف والمرض وليس هذا ما حلمنا به فى ظل قيادتنا الحكيمة والتى تعمل ليل نهار من أجل أبسط حقوق المواطنين البسطاء أمثالنا من العيش حياة كريمة تتصف بالآدمية، فكلنا ثقة فى الله وفى حضراتكم أنكم لن تتهاونوا لحظة عن رفع المأساة عنا، نرجوكم تنقذونا فليس لنا مطلب سوى أبسط حقوقنا وهى مياه الشرب".



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

