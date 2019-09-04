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بين الناس

تعبنا من الروائح الكريهة.. شكوى من انتشار القمامة بشارع سليم الأول فى الزيتون.. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:16 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن احمد محمد ، المقيم بمنطقة الزيتون ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة.

وقال فى رسالته:"نشكو نحن أهالى الزيتون من تراكم القمامة بشكل كبير، الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة، والأمراض والأوبئة".

وناشد المسئولين، بضرورة حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطنى المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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