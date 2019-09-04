زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

فستان زفاف أبيض أنيق أطلت به زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ونشرت صورها على حسابها الخاص على إنستجرام، لتفاجئ جمهورها بظهورها مجددًا بفستان زفاف، لتترك جمهورها في حيرة والتفكير في ظهورها بفستان أبيض.



هل كان احتفالًا بعيد زواجها، أم قررت الزواج من جديد، أم مجرد صورة عابرة التقطتها زينب فياض بهذا الفستان، فأصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، كلها كانت أسئلة تتردد في أذهان متابعيها الذين حاولوا معرفة السر وراء ظهورها بهذا الفستان في تعليقاتهم على الصورة على حسابها على انستجرام.



إلا أن الأمر كان أبسط من ذلك، وقررت زينب فياض أن تشارك في الدعايا لصديقتها مصممة الأزياء نورا العبدالله، التي قامت بتصميم هذا الفستان، وارتدته ابنة هيفاء وهبي كنوع من الدعاية.



وكتبت زينب فياض على صورتها بفستان من تصميم صديقتها :" "ما عندي كلمة توصف جمال وروعة الفستان".