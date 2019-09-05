بهدف سرقة قرطين وخاتم ذهب.. دجال الأقصر يوهم سيدة وابنتها بقدرته على فك السحر.. الأهالي يعثرون على جثتيهما متحللتين بعدما تناولتا السم فى مشروب





التعرف على الجانى





القبض على الجانى







أصبح مسلسل جرائم القتل يتكرر يوميا، استيقظ أهالى محافظة الأقصر منذ أيام على فاجعة العثور على جثة امرأة وابنتها داخل منزلهما متحللتين، الأمر الذى جعل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر تكثف البحث فى كشف غموض مقتل السيدتين.الأم عائشة عبد القادر عبد الرحيم، ربة منزل، 56 عاما، مقيمة بمنطقة جزيرة العوامية بالأقصر، وتسكن معها ابنتها إلهام عبد الحكم أمين، 27 سنة، تعمل بمحل بيع مستلزمات مدرسية، وهما سيدتان مشهورتان بحسن السمعة ومحبة الأهالى لهما، ويوم الخميس الماضي انقطعت أخبارهما تماما، فبدأ صاحب العمل الذى تعمل لديه الفتاة ويدعى "علاء صالح" بالاتصال بها ووجد الهاتف مغلقا على غير العادة، واتصل بوالدتها فوجد نفس الشيء وعاود الاتصال بهما لمدة ثلاثة أيام ثم قرر زيارتهما بالمنزل للاطمئنان عليهما، وعندما طرق الباب وجدوه مفتوحا ولاحظ انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل فتواصل مع الجيران وقام باستدعاء نجل شقيق الأم للدخول إلى المنزل فوجدوا السيدة وابنتها قتيلتين وفي حالة تعفن وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية لمعرفة سبب الوفاة.وانتقل فريق بحثى من شرطة بندر الأقصر، تحت إشراف اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، وبعد الاطلاع على تقرير مفتش مديرية الصحة، ذكر أن هناك مؤشرات حول أن يكون التسمم هو الذي تسبب في مصرع الام وابنتها، وقامت المباحث بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية القريبة من المنزل، فتبين دخول شخص منزلهم قبل وفاتهما.وبالتحريات، تم الوصول إلى هويته ويدعى "ميخائيل. م"، 30 عاما، عاطل، مقيم بمدينة قوص، ويمارس أعمال الدجل والشعوذة، وتبين أن الضحيتين تعرفتا عليه بهدف "فك السحر"، بعدما أقنعهما أنه شيخ يستطيع طرد الأرواح الشريرة وفك الأعمال، واستطاع أن يخفي حقيقته.وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بالقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه قام بقتل السيدتين بعد أن اتفق معهما على دخول منزلهما فى وقت متأخر من ليل الخميس الماضي وأعطاهما مشروبا قال لهما إن به مادة شديدة التأثير لطرد السحر، وإنهما ستتألمان لوقت قصير حتى يخرج السحر فلا داعي للصراخ، وجعل كل واحدة منهما في غرفة منفصلة حتى لا ترى الأخرى وهي تتألم، ووضع السم في الشراب وسقاهما وأخذتا تتألمان وفارقتا الحياة، ثم قام بسرقة قرطين وخاتم من الذهب وهاتف نقال لا يزيد ثمنه على 500 جنيه، وفر هاربا.تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7097 لسنة 2019 إداري قسم شرطة الأقصر، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات والتى أمرت بالتحفظ على القاتل ودفن الجثتين.