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الموت يغيب محبوب السعودية .. رحيل شاعر الثقلين محمد البلهيي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:35 م
الشاعر السعودى محمد
الشاعر السعودى محمد البليهى
مــيـــــــــــــــــــس رضــــــــــــــا
توفى الشاعر محمد بن هزاع البليهي أبرز كبار الشعراء فى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 85 عاما .

ونعى مواقع التواصل الإجتماعى الراحل الملقب بـ "شاعر الثقلين"، فى المملكة العربية بعد مسيرة عطاء حافلة بالشعر النبطى وذاع صيته فى كل أرجاء المملكة.

الشاعر البليهي، من كبار شعراء الشعر النبطي في المملكة، ولد فى محافظة الشماسية بمنطقة القصيم، ثم انتقل إلى محافظة الأحساء ومنها إلى محافظة عنيزة، والتي استقر فيها حتى وافاه الأجل اليوم الأربعاء.

كان يكنى البليهى بـ“أبو فهد“، وكان يتمتع بخبرة واسعة وعرف عن سهولة معرفة طبائع النفوس البشرية.

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