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بفستان زفاف .. نسرين طافش في أحدث إطلالاتها

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:37 م
نسرين طافش
نسرين طافش
مصطفى كرم
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من احدث جلساتها التصويرية.

وظهرت نسرين طافش في احدث جلساتها التصويرية وهي ترتدي فستانا ابيض يشبه فستان الزفاف بظهر مكشوف واعتمدت علي اظهار جمالها بوضع ميكب خفيف علي وجهها بلون ترابي مع ارتداء قيرط بأذنيها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

كانت نسرين طافش، طرحت مؤخرا أول أغنية فى ألبومها الجديد، بعنوان "الحلوة" عبر قناتها على يوتيوب.

الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب.

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