سيد عبد المنعم يكشف تفاصيل تأسيس مشروعه بقرض جهاز تنمية المشروعات .. فيديو

قال سيد عبد المنعم، أحد المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إنه تقدم للحصول على موقع جديد لمشروعه في مدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه يستهدف تطوير مشروعه بعد نجاحه في سداد جميع أقساط القرض الأول المؤسس للمشروع.



وأضاف عبد المنعم، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه يستهدف استيراد ماكينات حديثة بدلا من الاعتماد على العمل يدويا، من أجل تطوير جودة المنتج، حتى يتمكن من المنافسة مع المنتج المستورد.



وأوضح أحد المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن مشروعه يعمل على تصنيع تجهيزات المصانع المنتجة للأغذية والأدوية، والكيماويات.

