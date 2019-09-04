ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ16 مباراة.. انطلاق الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 غدا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:23 م
قرعة تصفيات آسيا
قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022
أ ش أ
تنطلق غدا مباريات الجولة الاولى من الدور الثاني للتصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2022، دون مشاركة المنتخبات الأعلى تصنيفا في كل مجموعة من المجموعات الثماني في التصفيات والتي ستبدأ مشوارها يوم الثلاثاء المقبل، ومن بينها وجوه مألوفة في كأس العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وبالتالي ستكون الفرصة متاحة غدا امام المنتخبات الاقل تصنيفا لترك انطباع طيب في البداية.

وتقام غدا 16 مباراة حيث يلتقي غوام مع جزر المالديف في مركز التدريب الوطني لإتحاد غوام ضمن المجموعة الاولى وكوريا الشمالية مع لبنان في استاد كيم تو سونج ضمن المجموعة الثامنة ومونغوليا مع ميانمار في المركز الرياضي بمنغوليا ضمن المجموعة السادسة وتايوان مع الأردن في استاد تايبيه البلدي ضمن المجموعة الثانية وكمبوديا مع هونج كونج في الاستاد الاولمبي ضمن المجموعة الثالثة والفلبين مع سوريا في استاد باناد ضمن المجموعة الاولى.

كما تلتقي سنغافورة مع اليمن في الملعب الوطني بسنغافورة ضمن المجموعة الرابعة وتايلاند مع فيتنام في ملعب تاماسات بفيتنام ضمن المجموعة السابعة وإندونيسيا مع ماليزيا في استاد جيلورا بونج كارنو بإتدونيسيا ضمن المجموعة نفسها والهند مع عمان في ملعب إنديرا غاندي ضمن المجموعة الخامسة وفلسطين مع أوزبكستان في ملعب فيصل الحسيني بالأردن ضمن المجموعة الرابعة وسري لانكا مع تركمنستان في مجمع الكلية الملكية الرياضي بسريلانكا ضمن المجموعة الثامنة.

وتلتقي طاجيكستان مع قيرجيزستان في ملعب بامير بطاجيكستان ضمن المجموعة السادسة والبحرين مع العراق في أستاد البحرين الوطني ضمن المجموعة الثالثة وقطرمع أفغانستان في استاد نادي السدضمن المجموعة الخامسة والكويت مع النيبال في ستاد جابر الاحمد الدولي بالكويت ضمن المجموعة الثانية.

ويضمن أصحاب المركز الأول في كل مجموعة التقدم للدور التالي من التصفيات الآسيوية كما يتأهل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني عبر المجموعات الثماني، وسيتم تقسيم المنتخبات 12 بعدها على مجموعتين تتألف الواحدة من ستة منتخبات، وسيتأهل أول منتخبين لنهائيات مونديال 2022.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف محرج.. رينارد حافيا في مران المنتخب السعودي

ترشيحاتنا

بـ فستان أبيض قصير شفاف.. اطلالة ياسمين الخطيب تخطف أنظار الجمهور

حارس الأهلي السابق: شناوي بيراميدز أفضل من عصام الحضري.. فيديو

بفستان مكشوف ومجوهرات لافتة .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رسميا .. استاد الإسكندرية يستضيف نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور