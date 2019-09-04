عزة مصطفى تقدم حلقة خاصة من مصنع مستفيد من قروض جهاز المشروعات

قدمت الإعلامية عزة مصطفى، حلقة خاصة من برنامجها «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» من داخل أحد المصانع التي تم تأسيسها بالاستفادة من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وقال أحمد العاملين في المصنع، إنه يعمل به منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أنه يحلم بأن يكون له مشروعه الخاص، ويكون مؤسس المشروع قدوة له، ويحصل على قرض المشروعات الصغيرة وينجح مثله.



فيما أكد أحد المشرفين على المشروع، أنه يعمل على تدريب العاملين بالمصنع، وزيادة خبراتهم ومهاراتهم، مشيرا إلى أن المصنع يفتح ذراعيه أيضا للعمالة غير المدربة، ويبدأ معهم التدريب من الصفر.

