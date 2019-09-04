البابا فرنسيس يصل إلى موزمبيق في مستهل جولة أفريقية

وصل البابا فرنسيس موزمبيق في مستهل جولة أفريقية لعدد من الدول، حيث تم استقباله عشرات الأشخاص مع التحية العسكرية.



المعروف عن البابا فرنسيس ابتسامته وحب ومداعبة من حوله دائما، وربما كان معه رفيقا خلال تعطل المصعد به فحاول أن يطمئنهم بعظات دينية أو يضاحكهم حتى يزيل القلق والخوف من نفسه أو نفوسهم.



كما أن شخصية البابا دقيقة جدا في المواعيد وهو ما دفعه للتفكير مليا في تلك الحشود المجتمعة التي تنتظر عظته وتتلقى كلماته، فشغل تفكير البابا فرنسيس تلك الكلمة، وحاول ترديدها قبل الظهور عليهم.