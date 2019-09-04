بمشاركة مجتمعية .. لمسات جمالية استعدادا للعام الدراسي الجديد في مدارس سيناء

تتسابق إدارات المدارس مع بداية كل عام دراسي من أجل تنفيذ عمليات تجميل داخل وخارج المدرسة استعدادا لاستقبال التلاميذ بعد اجازة استمرت لاكثر من ٤ اشهر، وتشهد عمليات التجميل مشاركة مجتمعية سواء من جانب هيئة التدريس أو الطلاب لإتمام هذا الجانب .



وتشمل عمليات تجميل في شمال سيناء كما يقول يسري جاسر مدير الادارة التعليمية بالعريش، دهان الفصول والجدران من الداخل والخارج بإضافة عبارات مأثورة وحكم وآيات قرآنية لتشجيع التلاميذ على الإبداع والالتزام بالجمال وتلقي العملية التعليمية في متاح ملائم وبيئة نظيفة، وتنوعت مشاركة المعلمين بجهودهم التطوعية .



وقال محمود الكاشف عضو مجلس أمناء تعليم شمال سيناء، إنه أثناء متابعة المدارس تبين ان المعلمين يقودون حملات تنفيذ أعمال التجميل والتجهيز في المدارس، وعلى سبيل المثال، مدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات، حيث شملت الأعمال رسم لوحات نفذها معلمو قسم الزخرفة غطت جدران المدرسة .



وقال محمود الخضري مدير مدرسة مصطفي كامل الابتدائية بالعريش، إن معلمى المدرسة كانوا أكثر حرصا على تجميل المدرسة متطوعين استعدادا للعام الدراسى، وتضمنت رسومات رياض الأطفال.



وأضاف أن الرسومات كانت لأشكال زينة منوعة تدخل البهجة على قلوب التلاميذ وتعطى أجواء دراسية مناسبة للطلبة والمعلمين.



وفي مدارس بئر العبد الابتدائية، سجل المدرسين حضورا قويا كلا في مجال تخصصه فى تجهيز وتهيئة المدرسة استعدادا للعام الدراسى الجديد، وقال معلم التربية الفنية محمد النحراوى، إنه شارك بأعمال فنية قام برسمها على لوحات حائط بمدرسة أحمد عسكر الثانوية بنات، مضيفا أن اللوحات هي كلمات وتوجيهات تحمل بعد وطنى بشكل زخرفى.



كما شهدت المدارس الخاصة نفس النشاط وكانت أكثر حرصا على اضافة لمسة جمال للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك بوضع المدرسين بصماتهم على الجدران بتشكيلات فنية يقومون برسمها تحية لطلابهم فى العام الجديد.