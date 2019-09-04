ننشر أسماء الفائزين في قرعة الأكشاك الخشبية بـ الوادي الجديد

أكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة أنه يتم حاليا تسليم الفائزين بقرعة الأكشاك الخشبية بمناطق متفرقة بمدينة الخارجة والذين انطبقت عليهم الشروط وعددهم 25 شابا، مشيرا إلي أنه تم إختيار ٥ أسماء إحتياطية يتم تسليمهم اكشاك فى حال تقاعس اي من الأسماء الأساسية بالقرعة.



وأوضح رئيس مركز ومدينة الخارجة أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم سيتم تجهيز ودهان الأكشاك بمشاركة المدرسة الثانوية الصناعية، والتي قامت أيضا بتصنيع الأكشاك وفقا لبروتوكول تعاون بينهما.



كانت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، أكدت انه تم البدء في إنشاء 25 كشك خشبي لتوزيعها على الشباب بمدينة الخارجة كمشروعات صغيرة توفر فرص عمل لهم، حيث تتولى تصنيع هذه الأكشاك مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية.



وقالت نائب محافظ الوادى الجديد، إن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب بعد نجاح التجربة السابقة في إنشاء 10 أكشاك وتوزيعها على الشباب بشارع جمال عبد الناصر، تمهيدا لتعميم التجربة بباق مراكز المحافظة.