محسن عادل: الحرب التجارية بين أمريكا والصين ستؤثر على العالم كله

قال محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين، هدفها تحطيم حجم الصادرات الصينية الضخمة في العالم.



ونوه، محسن عادل خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، بأن تلك الحرب ستؤثر بالسلب على الاستهلاك الأمريكي للمنتجات الصينية، نتيجة فرض قيود شرائية ورسوم جمركية.



ولفت إلي أن الوضع الراهن في العالم ينذر باستراتيجية حرب تجارية للولايات المتحدة الأمريكية على باقي الدول المصدرة في العالم بعد الصين، مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي، حيث ستبدأ فرض إجراءات وجمارك لتخفيض المنتجات التي تستوردها من تلك الدول.