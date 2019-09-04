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رياضة

غينيا الإستوائية تفرض التعادل الإيجابي على جنوب السودان في تصفيات المونديال

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:57 م
غينيا الإستوائية
غينيا الإستوائية و جنوب السودان
محمد رشاد
فرض منتخب غينيا الإستوائية الأول لكرة القدم التعادل الإيجابى بنتيجة 1-1 على مضيفه جنوب السودان فى ذهاب الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت المباراة على ملعب نادى الهلال فى السودان لعدم وجود ملعب مناسب فى الجنوب.

تقدم أولا منتخب غينيا الإستوائية عن طريق لويس ميسجير فى الدقيقة 35، ونجح منتخب جنوب السودان فى إدراك التعادل بالدقيقة 76 عبر لاعب غينيا الإستوائية نيكو كاتا فى مرماه.

وستقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى غينيا الإستوائية، ويكفى أصحاب الأرض التعادل السلبى لبلوغ دور المجموعات.

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