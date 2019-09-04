12 خدمة من صدى البلد.. أبرزها شروط الالتحاق بمدرسة الذهب في مصر وحالات وقف المعاشات والمحذوفين من التموين في المرحلة الخامسة.. تفاصيل

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شروط الالتحاق وطريقة التقديم في أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر

قانون المعاشات الجديد.. تعرف على الفئات المستحقة للمعاش حال وفاة صاحبه

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. استمرار حذف غير المستحقين بهذه الشروط



