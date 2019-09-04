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أخبار البلد

12 خدمة من صدى البلد.. أبرزها شروط الالتحاق بمدرسة الذهب في مصر وحالات وقف المعاشات والمحذوفين من التموين في المرحلة الخامسة.. تفاصيل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:15 م
قسم الخدمات
يقدم موقع صدى البلد تقريرا شاملا عن أخبار الخدمات التي قدمها للقراء اليوم وتكمن في السطور التالية: 

شروط الالتحاق وطريقة التقديم في أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر
https://www.elbalad.news/3967945

قانون المعاشات الجديد.. تعرف على الفئات المستحقة للمعاش حال وفاة صاحبه
https://www.elbalad.news/3967919

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. استمرار حذف غير المستحقين بهذه الشروط
https://www.elbalad.news/3967902

لطلاب تنسيق مدارس المتفوقين .. اختار بين هذه الكليات بالقطاع الهندسي
https://www.elbalad.news/3967918

إجازات رسمية توقف العام الدراسي الجديد أكثر من مرة.. تعرف عليها
https://www.elbalad.news/3967677

خليك فى الأمان..اعرف الفرق بين دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وصحة التوقيع
https://www.elbalad.news/3967869

حوادث سير.. تعرف على عقوبة متعاطي المخدرات والمسكرات أثناء القيادة
https://www.elbalad.news/3968249

بعد شائعة حرمان الابنة غير المتزوجة.. تعرف على حالات وقف المعاش بـ قانون المعاشات الجديد
https://www.elbalad.news/3968336

بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
https://www.elbalad.news/3968472

مدتها ساعتين .. ننشر شروط الأعلى للإعلام لضبط برامج الـ توك شو
https://www.elbalad.news/3968466

مدرسة إيجيبت جولد لصناعة المجوهرات .. تعرف على مناهجها ومزايا الالتحاق بها
https://www.elbalad.news/3968448

تشمل موعد الامتحانات.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019-2020 بالمعاهد الأزهرية
https://www.elbalad.news/3968553

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