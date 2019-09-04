12 خدمة من صدى البلد.. أبرزها شروط الالتحاق بمدرسة الذهب في مصر وحالات وقف المعاشات والمحذوفين من التموين في المرحلة الخامسة.. تفاصيل

يقدم موقع صدى البلد تقريرا شاملا عن أخبار الخدمات التي قدمها للقراء اليوم وتكمن في السطور التالية:
شروط الالتحاق وطريقة التقديم في أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر
https://www.elbalad.news/3967945
قانون المعاشات الجديد.. تعرف على الفئات المستحقة للمعاش حال وفاة صاحبه
https://www.elbalad.news/3967919
المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. استمرار حذف غير المستحقين بهذه الشروط
https://www.elbalad.news/3967902
لطلاب تنسيق مدارس المتفوقين .. اختار بين هذه الكليات بالقطاع الهندسي
https://www.elbalad.news/3967918
إجازات رسمية توقف العام الدراسي الجديد أكثر من مرة.. تعرف عليها
https://www.elbalad.news/3967677
خليك فى الأمان..اعرف الفرق بين دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وصحة التوقيع
https://www.elbalad.news/3967869
حوادث سير.. تعرف على عقوبة متعاطي المخدرات والمسكرات أثناء القيادة
https://www.elbalad.news/3968249
بعد شائعة حرمان الابنة غير المتزوجة.. تعرف على حالات وقف المعاش بـ قانون المعاشات الجديد
https://www.elbalad.news/3968336
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
https://www.elbalad.news/3968472
مدتها ساعتين .. ننشر شروط الأعلى للإعلام لضبط برامج الـ توك شو
https://www.elbalad.news/3968466
مدرسة إيجيبت جولد لصناعة المجوهرات .. تعرف على مناهجها ومزايا الالتحاق بها
https://www.elbalad.news/3968448
تشمل موعد الامتحانات.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019-2020 بالمعاهد الأزهرية
https://www.elbalad.news/3968553
https://www.elbalad.news/3967918
إجازات رسمية توقف العام الدراسي الجديد أكثر من مرة.. تعرف عليها
https://www.elbalad.news/3967677
خليك فى الأمان..اعرف الفرق بين دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وصحة التوقيع
https://www.elbalad.news/3967869
حوادث سير.. تعرف على عقوبة متعاطي المخدرات والمسكرات أثناء القيادة
https://www.elbalad.news/3968249
بعد شائعة حرمان الابنة غير المتزوجة.. تعرف على حالات وقف المعاش بـ قانون المعاشات الجديد
https://www.elbalad.news/3968336
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
https://www.elbalad.news/3968472
مدتها ساعتين .. ننشر شروط الأعلى للإعلام لضبط برامج الـ توك شو
https://www.elbalad.news/3968466
مدرسة إيجيبت جولد لصناعة المجوهرات .. تعرف على مناهجها ومزايا الالتحاق بها
https://www.elbalad.news/3968448
تشمل موعد الامتحانات.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019-2020 بالمعاهد الأزهرية
https://www.elbalad.news/3968553