تركي ال الشيخ يكشف أسباب تفوق الميريا على تشيلسي وتحقيق رقم قياسي جديد

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني إحصائية جديدة جمعت 25 ناديًا من جميع أنحاء العالم حملت رقمًا قياسيا جديدا لناديه حديث العهد.



وجاءت الإحصائية التي نشرها تركي آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" أن نادي ألميريا احتل المركز الـ 20 من ضمن 25 ناديًا تفوق فيها على على تشيلسي ضمن أكثر حسابات الأندية مشاهدة على اليوتيوب خلال شهر أغسطس الماضي.



وعلق تركي آل الشيخ على الصورة قائلًا: "قفزة كبير للنادي في الإعلام والسوشل ميديا ... ترتيبه ٢٠ على العالم".



يذكر أن تركي آل الشيخ ، اشترى نادي ألميريا في الثاني من شهر أغسطس الماضى ، مقابل ما يقرب من 25 مليون يورو ، بعد بيعه لنادي بيراميدز المصري.