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فن

بالابيض والاسود.. احمد فلوكس يشعل إنستجرام بصورة جديدة .. شاهد

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:22 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
كريم ناصر
شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره بصورة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .

و ظهر احمد فلوكس فى الصورة بشكل جديد حيث طغى اللوان الابيض و الاسود على الصورة و دمج فيها صورة جهه بالبحر و الجبال .

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم الممر، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم "الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

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