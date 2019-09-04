4 معايير من الأعلى للإعلام لحماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد،اجتماعا لإقرار المعايير والأكواد المنظمة لعمل البرامج.



وقال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقب انتهاء الاجتماع، إن المجلس أقر المعايير والأكواد، اليوم، لحين نشرها فى الجريدة الرسمية.



وتمثلت أهم المعايير الخاصة بحماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي في البنود التالية :



1 - عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي .



2 - عدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون .



3 - عدم نشر أو بث أي إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي .



4 - عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن، وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له .