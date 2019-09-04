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السفير السعودي بالقاهرة: المملكة تُولي كتاب الله عناية عظيمة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:03 م
السفير السعودى بالقاهرة
السفير السعودى بالقاهرة
نادر سمير:

أكد السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، تُولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة، وتُنفق جُل ما في وسعها في سبيل صونه، وهو النهج الذي سار عليه جميع أبناء الملك المؤسس، بعد أن قامت ركائز المملكة على كتاب الله الكريم، وسُنَّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال نقلي في تصريح له اليوم، بمناسبة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المسجد الحرام بمكة المكرمة، خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر محرم الجاري:" إن قلوب المسلمين حول العالم، ترنو بشوق كبير نحو المشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، سائلا الله العلي القدير، التوفيق والسداد لِحَمَلَّة كتاب الله المشاركين في تلك المسابقة، واعيًا حَفَظَّة القرآن الكريم في مصر للمشاركة في المسابقة".

وقدم السفير شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على حسن تنظيم المسابقة والجهود الكبيرة المبذولة فيها.

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