نائب: نستطيع تصدير الدواء بعد الاكتفاء ذاتيا

قال حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون الهيئة العليا للدواء هو المسئول عن تسعير وشراء وبيع وتصدير أى أدوية، ولا يوجد أى شيء آخر يعلو عليها.





وأشار حاتم عبد الحميد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الهيئة العليا للدواء تستطيع أن تتعامل مع دول أفريقيا وهذا شيء عظيم، للاعتراف بالأدوية المسجلة بين الدول الأعضاء فى المنظمة الأفريقية للدواء.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا حينما يكون لدينا اكتفاء فى السوق المصرى وفائض من الدواء ، فإننا نستطيع أن نصدر الدواء المصرى إلى الخارج ، وفقا لاحتياج السوق المصرى.





وكان وزير قطاع الأعمال، قال إنه تم الاجتماع مع موزعي الأدوية في مصر، وعرض مطالبهم على رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي.





وأضاف وزير قطاع الأعمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم فتح نظام تسجيل الأدوية لتسهيل تسجيلها، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة، في طريقها لتكوين منظمة إفريقية للدواء، بهدف الاعتراف بالأدوية المسجلة بين الدول الأعضاء.





وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن قدرتنا على ابتكار أدوية جديدة ضعيفة، مشيرا إلى أننا نستطيع زيادة صادراتنا 10 أضعاف، مؤكدا أن قدرتنا في التصدير حاليا 800 مليون دولار تقريبا.