السفارة الهندية تحتفل بيوم التعاون الفني والاقتصادي الهندي

تحتفل سفارة الهند بالقاهرة بالذكرى الخامسة والخمسين على تدشين برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (آيتك)، وذلك من خلال إقامة احتفالية بمقر السفارة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2019.





وفي بيان لها، قالت سفارة الهند في القاهرة: يشارك في هذه الاحتفالية الخريجين من الدورات المختلفة من برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (آيتك) وبرنامج منح منتدى الهند-أفريقيا والمنح الدراسية الصادرة عن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ومنح الزمالة الخاصة ببرنامج سي.في.رامان للزمالة الدولية، وذلك بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم عن فترة التدريب في الهند. وتشهد الفعالية تقديم مجموعة من خريجي هذه الدوارات عرض مصور علاوة تقديم عروض ثقافية خلال الاحتفالية.





يعد برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (آيتك) الذي تقدمه حكومة الهند من البرامج الرائدة التي تسعى من خلاله إلى تقديم المساعدة الفنية و تعزيز بناء القدرات لدى أبناء الدول النامية الشريكة.





وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شارك أكثر من 1000 مصري في هذه البرامج التدريبية المتنوعة التي تلقى طلبًا متزايدًا. وأضافت السفارة الهندية في القاهرة: وتحظى مصر بـ 200 مكان في الدورات المختلفة لبرنامج آيتك كل عام، حيث يتم تدريبهم في 52 معهدا هنديا تقدم دورات في 280 فرعا من فروع المعرفة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة و التدقيق والمراجعة والانتخابات والمشروعات الصغيرة و المتوسطة و ريادة الأعمال والتنمية الريفية والشئون البرلمانية والطاقة المتجددة واللغة الانجليزية والقطاع المصرفي وتنمية المهارات وكيفية خلق فرص العمل. كما يوفر البرنامج دورات تدريب في مجالات متخصصة مثل: الأمن والدفاع ومكافحة أعمال التمرد، للسادة العاملين في الهيئات الدفاعية والأمنية، والتي تقدمها مؤسسات هندية مرموقة مثل كلية الدفاع الوطني وكلية الأركان العسكرية.



