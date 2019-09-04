نائب الرئيس الأمريكي: نشاط روسيا والصين يتزايد في منطقة القطب الشمالي

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أثناء زيارته لأيسلندا اليوم الأربعاء إن نشاط روسيا والصين يتزايد في منطقة القطب الشمالي.



ووسط تصاعد الخلافات في هذه المنطقة بشأن ذوبان الجليد والوصول إلى المعادن، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بأن روسيا تتصرف بعدوانية في المنطقة. كما قالت واشنطن إن الإجراءات التي تتخذها الصين يتعين أن تخضع أيضا للمراقبة عن كثب.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارة إلى الدنمرك الشهر الماضي بعد رفض فكرته لشراء جزيرة جرينلاند الغنية بالموارد.



وقال بنس بعد لقائه مع رئيس أيسلندا جودني يوهانسون في ريكيافيك "نشيد بخفر السواحل الأيسلندي وممتنون للتعاون الأمني ووجود القوات الأمريكية داخل أيسلندا وخارجها".