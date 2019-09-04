محسن عادل: فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية لدخول السوق السعودي

قال محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن المملكة العربية السعودية أعلنت اليوم عن موافقتها علي اتفاقية التجارة العربية الموحدة، والتي سيتم تفعيلها بداية من شهر أكتوبر القادم.



ونوه، محسن عادل خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح للمنتجات المصرية الدخول للسوق السعودي بشكل كبير خلال الفترة القادمة، والتي تستلزم استثمار كل الفرص الخاصة بالنمو والتطوير.



وأشار، إلى أن الاتفاقية ستكون بداية للتطوير التكنولوجي داخل الصناعة المصرية، فضلا عن تخصيص جزء ثابت من الإنتاج المصري للتصدير.